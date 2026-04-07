Выплаты ко Дню Победы поступят ветеранам Приморского края вместе с пенсией

Средства поступят на банковские карты 15 и 23 апреля одновременно с пенсией и другими ежемесячными перечислениями. «Почта России» доставит выплаты по традиционному графику работы почтовых отделений.
Как рассказала руководитель регионального отделения Социального фонда России Александра Вовченко, выплата устанавливается ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплата предоставляется за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной войны, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.
Для получения денежных средств обращаться в отделение СФР по Приморскому краю не требуется, так как выплаты будут назначены автоматически на основе имеющихся данных.