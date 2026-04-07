Новый пчеловодный сезон стартовал на пасеках Приморья

Приморские пасечники с приходом весеннего тепла проводят ревизию хозяйств, пополняют углеводные и белковые запасы пчел. Для обеспечения пожарной безопасности очищают территории от сухой растительности.

Источник: Экокомплекс «Уральская пчелка»

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, приморские пчеловоды после зимовки ведут активные работы по весенней ревизии пчелиных семей. Подготавливают к медосбору рамки с сушью, вощиной и дополнительные корпуса.

«Пасечники пополняют углеводные и белковые запасы пчел, которые после очистительных облетов уже приступили к сбору пыльцы с вербы. Также для обеспечения пожарной безопасности пасек пчеловоды проводят работу по очистке территории от сухой растительности», — уточнили в ведомстве.

Отмечено, что отрасль постепенно восстанавливается после массовой гибели пчелосемей в течение последних трех лет, на данный момент на ветеринарном учете состоит около тысячи пасек.

«С учетом прошлогоднего отсутствия взятка с основного медоноса — липы, зимовка прошла удовлетворительно, пчеловоды строят планы по увеличению количества пчелосемей и восстановлению ежегодного объема медосбора», — добавили специалисты.