Новый пчеловодный сезон стартовал на пасеках Приморья

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, приморские пчеловоды после зимовки ведут активные работы по весенней ревизии пчелиных семей. Подготавливают к медосбору рамки с сушью, вощиной и дополнительные корпуса.
«Пасечники пополняют углеводные и белковые запасы пчел, которые после очистительных облетов уже приступили к сбору пыльцы с вербы. Также для обеспечения пожарной безопасности пасек пчеловоды проводят работу по очистке территории от сухой растительности», — уточнили в ведомстве.
Отмечено, что отрасль постепенно восстанавливается после массовой гибели пчелосемей в течение последних трех лет, на данный момент на ветеринарном учете состоит около тысячи пасек.
«С учетом прошлогоднего отсутствия взятка с основного медоноса — липы, зимовка прошла удовлетворительно, пчеловоды строят планы по увеличению количества пчелосемей и восстановлению ежегодного объема медосбора», — добавили специалисты.