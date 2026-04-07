Юрист объяснила, как наказать владельца собаки за испачканный автомобиль

Владелец автомобиля может через суд взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если будет доказано, что питомец испачкал машину. Об этом сообщила доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.
По словам юриста, подобное нарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. Если они отсутствуют на региональном уровне, ответственность наступает по федеральному КоАП, которым предусмотрено предупреждение или штраф от 1,5 до трех тысяч рублей.
— Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась, — объяснила эксперт в беседе с ТАСС.
Для должностных лиц штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей. В Москве за загрязнение животными мест общего пользования и общественных мест гражданам грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей.
Кроме того, мойка автомобиля во дворе может обернуться для владельца крупным штрафом, поскольку такие действия нарушают экологические и санитарные нормы.
Ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что водителям, слушающим громкую музыку в автомобиле в ночное время, грозит штраф до двух тысяч рублей.