Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя Илона Маска, в недавнем интервью РИА Новости выразил восхищение красотой россиян. Он отметил, что в России проживает множество привлекательных людей, которые отличаются высокими стандартами внешности и стильным одеянием. «В России так много красивых людей, они все привлекательные», — заявил Маск.
Кроме того, в ходе своего выступления на Форуме будущего 2050 в Москве, Эррол Маск поделился своим мнением о текущей ситуации в мире. Он подчеркнул, что поддерживает Москву в конфликте на Украине, что добавляет контекст к его визиту и высказываниям о России.