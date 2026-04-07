Транспортная прокуратура Хабаровска добилась ремонта стрелочных переводов.

Несмотря на ранее внесенное представление в адрес Дальневосточной дирекции инфраструктуры, нарушения не были исправлены в полном объеме. В результате прокурор подал 10 исков, которые были удовлетворены судом. Теперь железнодорожники обязаны привести устройства в нормативное состояние. Работа по выявлению дефектных участков инфраструктуры в регионе продолжается.