Транспортная прокуратура Хабаровска добилась ремонта стрелочных переводов

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская транспортная прокуратура через суд обязала провести капитальный ремонт изношенной инфраструктуры. Проверка надзорного ведомства показала, что на ряде участков Дальневосточной железной дороги стрелочные переводы эксплуатируются с грубыми нарушениями нормативов, как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее о ситуации — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

По данным ведомства, на путях обнаружено 29 стрелочных переводов, тоннаж которых в три раза превышает допустимые нормы. Один из таких объектов находится на станции Корфовская, ставшей местом крушения грузового состава в январе. Из-за отсутствия своевременного ремонта степень износа металла достигла критических отметок, что создает угрозу безопасности движения поездов.

Несмотря на ранее внесенное представление в адрес Дальневосточной дирекции инфраструктуры, нарушения не были исправлены в полном объеме. В результате прокурор подал 10 исков, которые были удовлетворены судом. Теперь железнодорожники обязаны привести устройства в нормативное состояние. Работа по выявлению дефектных участков инфраструктуры в регионе продолжается.

Источник: Хабаровская транспортная прокуратура.

