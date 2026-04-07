Транспортная прокуратура Хабаровска добилась ремонта стрелочных переводов.

Хабаровская транспортная прокуратура через суд обязала провести капитальный ремонт изношенной инфраструктуры. Проверка надзорного ведомства показала, что на ряде участков Дальневосточной железной дороги стрелочные переводы эксплуатируются с грубыми нарушениями нормативов, как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее о ситуации — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
По данным ведомства, на путях обнаружено 29 стрелочных переводов, тоннаж которых в три раза превышает допустимые нормы. Один из таких объектов находится на станции Корфовская, ставшей местом крушения грузового состава в январе. Из-за отсутствия своевременного ремонта степень износа металла достигла критических отметок, что создает угрозу безопасности движения поездов.
Несмотря на ранее внесенное представление в адрес Дальневосточной дирекции инфраструктуры, нарушения не были исправлены в полном объеме. В результате прокурор подал 10 исков, которые были удовлетворены судом. Теперь железнодорожники обязаны привести устройства в нормативное состояние. Работа по выявлению дефектных участков инфраструктуры в регионе продолжается.
Источник: Хабаровская транспортная прокуратура.
