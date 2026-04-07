Последствия циклона устраняют в Хабаровском крае

В круглосуточном режиме на дорогах края устраняют последствия пришедшего снежного циклона. В ночь на федеральных трассах региона работало 18 единиц снегоуборочной техники, на региональных — 16 единиц. Работы по очистке продолжаются, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сейчас на дорогах края задействовано 58 единиц техники. На дорогах краевого центра за минувшие сутки работало более 40 единиц техники, было использовано 76 м³ ПСС, 20 т. реагента. Сегодня утром вышло 30 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется расчистке и посыпке ПСС основных магистралей, автобусных остановок, пешеходных переходов», — говорится в сообщении.
По состоянию на 7 утра проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен. ДТП по дорожным условиям на региональных дорогах не зарегистрированы. Сегодня небольшой мокрый снег наблюдается в Бикинском и Солнечном округах, а также в Лазовском, Вяземском, Комсомольском и Николаевском районах. В Хабаровске по прогнозам синоптиков небольшие осадки, ветер северо-восточный до 2 м/с, температура днем от −2ºС до 6ºС.
В связи с понижением температуры и образованием гололедицы на дорогах и тротуарах водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными.
Водителям рекомендуется: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений, учитывать возможное ухудшение сцепления с дорожным покрытием. Пешеходам также следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части. Также просим учитывать погодные условия при планировании поездок.