Последствия циклона устраняют в Хабаровском крае

По состоянию на 7 утра проезд по региональным и федеральным дорогам края обеспечен. ДТП по дорожным условиям на региональных дорогах не зарегистрированы. Сегодня небольшой мокрый снег наблюдается в Бикинском и Солнечном округах, а также в Лазовском, Вяземском, Комсомольском и Николаевском районах. В Хабаровске по прогнозам синоптиков небольшие осадки, ветер северо-восточный до 2 м/с, температура днем от −2ºС до 6ºС.