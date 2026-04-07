Архитектурная диверсия: экс-чиновница из Большого Камня обвиняется в уничтожении рабочих данных

Следователи Приморья завели уголовное дело в отношении бывшего работника управления архитектуры и градостроительства администрации Большого Камня. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения, повлекший её уничтожение», сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По версии следствия, в мае 2025 года фигурантка, находясь на своём рабочем месте и используя служебное положение, не имея согласия администрации города как законного правообладателя информации, осуществила неправомерный доступ к данным, накопленным сотрудниками управления архитектуры и градостроительства города за несколько лет, скопировала их и умышленно уничтожила», — говорится в сообщении.
Сейчас следствие продолжает устанавливать мотивы действий фигурантки и другие детали произошедшего.
Уголовное наказание по указанной статье может составить до пяти лет лишения свободы.