Военные РФ при обороне опорного пункта ликвидировали 30 FPV-дронов ВСУ

«В условиях интенсивного применения противником артиллерии и средств РЭБ он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, движущуюся к позициям подразделений. Артём подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трёх военнослужащих противника и бронемашину ВСУ. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артёма Набоки задача была выполнена», — заявили в МО.