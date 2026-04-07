Военные РФ при обороне опорного пункта ликвидировали 30 FPV-дронов ВСУ

Российские военнослужащие при обороне опорного пункта ликвидировали 30 FPV-дронов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесло подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова, которое выполняло задачу по удержанию опорного пункта в районе одного из населённых пунктов.
Российские военные отразили две контратаки, ликвидировав 20 военнослужащих.
«В условиях активного применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов, Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было ликвидировано 20 военнослужащих и 30 FPV-дронов ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужеству и профессиональным действиям капитана Джамалутдинова задача была выполнена.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Артёме Набока. Младший сержант Набока выполнял боевую задачу по разведке местности с использованием беспилотного летательного аппарата.
«В условиях интенсивного применения противником артиллерии и средств РЭБ он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, движущуюся к позициям подразделений. Артём подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трёх военнослужащих противника и бронемашину ВСУ. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артёма Набоки задача была выполнена», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.