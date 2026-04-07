Житель Приморья заплатит штраф за поджог травы

Административный протокол был выписан жителю села. Приморец жег траву у своего дома и допустил неконтролируемое распространение огня.
Потушили возгорание добровольные пожарные. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня на хозяйственные постройки.
В связи с произошедшим инспектор государственного пожарного надзора составил протокол об административном правонарушении, влекущий наложение штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.
В условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются, отмечает пресс-служба краевого кабмина.