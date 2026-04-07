Житель Приморья заплатит штраф за поджог травы

В Дальнереченском округе местный житель поджег сухую траву вблизи своего дома, пытаясь навести порядок. Пламя быстро распространилось и перешло за придомовую территорию. За это нарушителя ждет штраф.

Источник: Reuters

Административный протокол был выписан жителю села. Приморец жег траву у своего дома и допустил неконтролируемое распространение огня.

Потушили возгорание добровольные пожарные. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня на хозяйственные постройки.

В связи с произошедшим инспектор государственного пожарного надзора составил протокол об административном правонарушении, влекущий наложение штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

В условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются, отмечает пресс-служба краевого кабмина.