Опубликованы данные о зарплатах игроков ХК «Сибирь» в провальном сезоне

Эффективность расходования бюджета: анализ зарплат игроков «Сибири»
В условиях, когда команда не сумела решить главную задачу, вопросы эффективности расходования бюджета встают особенно остро. Статистика зарплат наглядно показывает, на кого клуб делал ставку в прошедшем «многосерийном» сезоне.
Топ-оплачиваемые игроки «Сибири» (в млн рублей):
Чэйз Приски (защитник) — 47 млн.
Тейлор Бек (нападающий) — 35 млн.
Архип Неколенко (нападающий) — 35 млн.
Скотт Уилсон (нападающий) — 35 млн.
Антон Красоткин (вратарь) — 32 млн.
Валентин Пьянов (нападающий) — 30 млн.
Сергей Широков (нападающий) — 30 млн.
Энди Эндреофф (нападающий) — 30 млн.
Примечательно, что в топ-8 самых высокооплачиваемых игроков вошли как легионеры, так и опытные российские хоккеисты, от которых болельщики ждали результата в критические моменты сезона. Однако, несмотря на то, что общий зарплатный фонд в 626 млн рублей значительно ниже потолка зарплат КХЛ (900 млн рублей), спортивные результаты клуба оказались далеки от ожидаемых.
Игроки с окладами от 4 до 15 млн рублей:
В нижней части списка зарплат находятся молодые хоккеисты или игроки ротации. Например, Максим Сушко. Стоит отметить, что молодые таланты, согласно регламенту, не учитываются под потолком зарплат, что дает клубу определённый простор для маневра при формировании обновленного состава на будущий год.
Напомним, что ранее руководство «Сибири» заявило о необходимости «крепкого фундамента» и проведении аудита системы подготовки молодёжи, одновременно поставив перед командой максимальные цели на следующий сезон. Финансовые показатели этого года станут отправной точкой для менеджмента при принятии решений о продлении контрактов с игроками из этого списка.
Данные основаны на информации «Спорт-Экспресса». Зарплаты указаны без учета бонусов.