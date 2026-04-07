Ковальчук: на РОС появятся технологии для создания лекарств с помощью 3D-печати

«Создание материалов методами 3D-печати означает переход к природоподобным способам производства. Прежние технологии основаны на принципе “отрезания лишнего”. Таким образом, до 80% затрат энергии и материалов уходит в отвалы, загрязняет окружающую среду. Природа же экономна по своей сути. Она не “отрезает” лишнее, а выращивает новое. Так и 3D-печать дает возможность выращивать из исходных компонентов готовые продукты, используют при этом весь объем сырья», — отметил Ковальчук, чьи слова приводят «Известия».