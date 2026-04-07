На Западе указали на риск участия НАТО в ядерном конфликте: вот кто виноват

Из-за Украины НАТО может оказаться втянута в ядерную войну. Подобное мнение выразил профессор норвежского университета Гленн Дизен в эфире YouTube-канала.
«Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации. И после выхода из холодной войны, избежав ядерного уничтожения, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина должна находиться в военном блоке времен холодной войны», — высказался эксперт.
По его мнению, Украина — одна из глупейших причин для втягивания Запада в ядерную войну.
При этом НАТО организовала масштабные учения Cold Response прямо у российских границ, задействованы тысячи военных.
В свою очередь Белый дом заявил, что российский глава Владимир Путин не боится НАТО.
Как отметил сам президент РФ, слухи о планах Москвы напасть на НАТО являются полной чушью.