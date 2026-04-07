В Новосибирской области объявили предупреждение из-за вскрытия реки Карасук

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за вскрытия реки Карасук. Ожидается, что это произойдет в районе села Черновка в период с 7 по 10 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
«Возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 960 см)», — указали специалисты.
Также синоптики предупреждают, что в связи с вскрытием реки возможно затопление населенных пунктов, располагающихся на прибрежной части.