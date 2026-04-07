«Ставки растут»: на Западе объяснили, чего добивается Трамп заявлениями по Ирану

Политолог Крайнер: Трамп заявлениями об Иране пытается повлиять на рынки.

Источник: Комсомольская правда

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана направлены на поддержание доверия рынка. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер на YouTube-канале.

«Намерение Трампа в значительной степени состоит в том, чтобы попытаться вселить уверенность в рынки. У США будут большие проблемы, если процентные ставки продолжат расти — а они растут», — сказал политолог.

Крайнер добавил, что эти попытки Трампа пока не вызывают доверия у рынков.

Ранее Трамп сообщил о завершении военной операции против Ирана в течение ближайших двух-трех недель. Президент подчеркнул, что США завершат войну, независимо от того, какое решение Тегеран примет по сделке.

Также глава Белого дома отметил, что США не нужен Ормузский пролив для транспортировки нефти. Трамп добавил, что другие страны должны сами решать вопрос с восстановлением судоходства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше