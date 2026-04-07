В Новосибирской области выросло число жалоб пенсионеров и инвалидов — омбудсмен подвёл итоги 2025 года

Благодаря взаимодействию с федеральным коллегой Татьяной Москальковой, военным ведомством и его структурами специалистам удалось выяснить, что случилось с 452 военнослужащими. Домой из плена удалось вызволить 46 жителей области. Ещё для 22 человек изменили или уточнили ранее присвоенный статус.
Также обратившимся помогали с оформлением положенных от государства выплат, назначением пенсий в случае гибели кормильца, получением медицинских услуг, прохождением комиссий военно-врачебной экспертизы. Не остались без внимания и вопросы предоставления отпусков военнослужащим, а также их увольнения со службы.
Много жалоб поступило от граждан, относящихся к социально незащищённым категориям. Пенсионеры направили 523 обращения, инвалиды — 131. Свои проблемы приходили решать сироты, семьи с тремя и более детьми, а также малообеспеченные граждане. Основные темы: получение льгот, жилищные условия, перерасчёт пенсионных начислений и коммунальные тарифы. Заметно меньше стали писать осуждённые и те, кто недавно освободился из колоний — всего 160 жалоб, что почти на треть (минус 29,2 процента) меньше показателей 2024-го.
Самую высокую активность проявили жители пяти районов области. На первом месте Новосибирский район — 222 обращения. Далее следуют Куйбышевский (118), Искитимский (110), Барабинский (92) и Черепановский (82). Кроме того, 113 запросов пришло из других регионов России, а 16 — от иностранцев.
По итогам 2025 года правозащитники подготовили отдельный доклад, посвящённый соблюдению прав людей с ограниченными возможностями. В документе содержатся предложения для региональной власти и некоммерческих организаций.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит пансионат под Новосибирском после жалобы на уход за пенсионеркой.