Охота на водоплавающую дичь откроется в Хабаровском районе в апреле

Промысел птицы можно будет законно вести 10 дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь стартует в Хабаровском районе края уже 23 апреля, в связи с чем промысловиков просят заблаговременно получить соответствующие разрешения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», легальная добыча птицы будет доступна в течение 10 календарных дней — до 2 мая.

— Приём заявлений на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих угодьях Хабаровского района начнётся с 8 апреля 2026 года. Подать необходимые документы можно с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30 в Хабаровске на улице Запарина, 92, кабинет № 211, — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Напомним, что заявления на получение разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи принимаются не ранее чем за 15 календарных дней до дня начала сроков охоты. Размер государственной пошлины составляет 650 рублей. Оплату госпошлины рекомендуется производить до подачи заявления.