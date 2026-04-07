МВД предлагает с 1 мая снимать россиян с учета при фиктивной регистрации

Россиянин имеет право обжаловать принятие решение о снятии его с регистрационного учета, следует из проекта приказа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. МВД России предлагает с 1 мая 2026 года снимать россиян с регистрационного учета, если будет установлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Это следует из проекта приказа, с которым ознакомился ТАСС.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2026 года», — говорится в подготовленном документе.

В проекте отмечается, что решение о снятии гражданина РФ с регистрационного учета осуществляется, если факт регистрации осуществлен на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, если регистрация россиянина в жилом помещении была без намерения пребывать или проживать в нем, а также, если регистрации осуществлена без намерения собственника жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания или проживания указанного человек.

Эти факты должны быть подтверждены вступившим в законную силу обвинительным приговором, постановлением, определением суда либо процессуальным документом, вынесенным органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, а также вступившим в законную силу постановлении по делу об административном правонарушении.

Проектом приказа предусматривается, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами их замещающими в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений.

Россиянин, согласно подготовленному проекту, имеет право обжаловать принятие решение о снятии его с регистрационного учета.