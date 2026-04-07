Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо: Киев может угрожать Европе, чтобы получить желаемое

Украинская сторона может угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от европейских стран, заявил Роберт Фицо.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона может угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от европейских стран, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ситуацию с нефтепроводом «Дружба».

«Крупные игроки ЕС могут в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе видеообращения Фицо, которое опубликовано на его странице в Facebook*.

Он отметил, что Словакия и Венгрия продолжают борьбу за восстановление нефтепровода «Дружба».

«Это прямо невероятно, как Зеленский ведёт себя в отношении просьб ЕС о том, чтобы он не атаковал нефтяную и газовую инфраструктуру. Он буквально равнодушен к Европейскому союзу», — заявил Фицо.

Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше