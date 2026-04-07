Украинская сторона может угрожать своим военным опытом, чтобы получить желаемое от европейских стран, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ситуацию с нефтепроводом «Дружба».
«Крупные игроки ЕС могут в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе видеообращения Фицо, которое опубликовано на его странице в Facebook*.
Он отметил, что Словакия и Венгрия продолжают борьбу за восстановление нефтепровода «Дружба».
«Это прямо невероятно, как Зеленский ведёт себя в отношении просьб ЕС о том, чтобы он не атаковал нефтяную и газовую инфраструктуру. Он буквально равнодушен к Европейскому союзу», — заявил Фицо.
Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского.
