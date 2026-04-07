Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в Родительский день запустят троллейбусные рейсы к кладбищу

Дополнительный транспорт поможет сделать поминовение родственников более удобным.

В Хабаровске 21 апреля организуют специальный транспорт для тех, кто поедет на кладбище. Об этом сообщили в городской администрации.

По решению мэрии на маршруте «Улица Большая — Новое Матвеевское кладбище» запустят троллейбусы с автономным ходом. Это позволит избежать большого скопления людей на остановках и сделать поездку более комфортной.

Родительский день — один из самых посещаемых дней на кладбищах. Многие горожане в этот день едут помянуть умерших родственников, поэтому нагрузка на общественный транспорт заметно возрастает. Дополнительные рейсы должны помочь разгрузить основные маршруты и сократить время ожидания.

Узнать точное расписание движения специального маршрута можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56, а также через сайт «Транспорт27.рф» и приложение Go2bus.