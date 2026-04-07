В Хабаровске в Родительский день запустят троллейбусные рейсы к кладбищу

В Хабаровске 21 апреля организуют специальный транспорт для тех, кто поедет на кладбище. Об этом сообщили в городской администрации.
По решению мэрии на маршруте «Улица Большая — Новое Матвеевское кладбище» запустят троллейбусы с автономным ходом. Это позволит избежать большого скопления людей на остановках и сделать поездку более комфортной.
Родительский день — один из самых посещаемых дней на кладбищах. Многие горожане в этот день едут помянуть умерших родственников, поэтому нагрузка на общественный транспорт заметно возрастает. Дополнительные рейсы должны помочь разгрузить основные маршруты и сократить время ожидания.
Узнать точное расписание движения специального маршрута можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56, а также через сайт «Транспорт27.рф» и приложение Go2bus.