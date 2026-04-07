Министерство войны США планирует почти вдвое увеличить расходы на вооружение: что известно

В США хотят почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон в 2027 финансовом году планирует поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдвое — на 84,6%. Об этом, ссылаясь на соответствующие документы, пишет РИА Новости.

При этом министерство войны США запросило 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее.

Наиболее резкий скачок зафиксирован в общеоборонных расходах. Они выросли на 571% — с 15 до 101 млрд долларов по сравнению с 2026 финансовым годом.

Сухопутные войски просят 60,5 млрд долларов — вдвое больше, чем в прошлом году. Главная статья роста — ракетное вооружение: расходы на него выросли на 360% до 36,6 млрд.

ВМС и морпехи просят 150 млрд долларов, а вот ВВС и Космические силы — 101 млрд.

При этом Bloomberg ранее предупреждало, что президент США Дональд Трамп готовится нарастить военные расходы Штатов.

