Ростелеком сообщил об отражении мощной DDoS-атаки

Вечером 6 апреля сеть «Ростелекома» подверглась масштабной DDoS-атаке, однако угрозу удалось быстро нейтрализовать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время атаки была введена фильтрация входящего трафика, что временно затронуло доступность некоторых интернет-ресурсов. Работа сети передачи данных «Ростелекома» восстановлена в штатном режиме.
Напомним, за несколько часов россияне подали более 4,4 тысяч жалоб на проблемы в работе «Ростелекома». Максимальное количество обращений поступило из Самарской области.
Как сообщал KP.RU, 6 апреля в России произошел масштабный сбой в работе рунета. Из-за этого перестали функционировать такие платформы, как Steam, Госуслуги, а также онлайн-банки.
Пользователи по всей стране жаловались на проблемы с подключением к крупным онлайн-играм, а также на невозможность загрузить страницы или подключиться к различным сайтам.