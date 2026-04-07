Мошенники стали рассылать дачникам фальшивые уведомления о срочных взносах

Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

— Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя, — объяснили эксперты.

В «Мошеловке» отметили, что апрель — время не только пробуждения природы, но и активизации мошеннических схем. Старт дачного сезона, подготовка к майским праздникам, декларационная кампания и сезонные проверки газового оборудования создают идеальную среду для аферистов.

Эксперты рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС, передает РИА Новости.

Скоро лето, и многие москвичи планируют отпуск и покупают путевки уже сейчас. В преддверии сезона эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали путешественникам о мошеннических схемах в туристической отрасли и главных угрозах, с которыми можно столкнуться: от фишинговых сайтов для покупки турпутевок до сдаваемого в аренду несуществующего жилья.

Еще один способ кражи персональных данных — установка на телефон шпионской программы. Эксперт по безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как обнаружить вредоносную программу и защитить свои гаджеты.