Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астронавты лунной миссии Artemis II ненадолго потерялись в космосе

Связь с кораблём Orion прервалась на 40 минут после того, как он скрылся за обратной стороной Луны.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж корабля Orion, который участвует в лунной миссии Artemis II («Артемида-2»), потерялся в космическом пространстве на непродолжительное время, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Связь Земли с астронавтами прервалась на 40 минут после того, как аппарат скрылся за обратной стороной Луны. Предположительно, это первый такой случай, произошедший за более чем 50 лет.

Напомним, лунная миссия Artemis II стартовала 1 апреля. Экипаж корабля должен облететь Луну без посадки на её поверхность и вернуться на Землю. На борту Orion находятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и представитель Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен. Ранее команда корабля установила рекорд дальности полёта человека от Земли. Они преодолели расстояние примерно 406,6 тысячи километров.

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что участники миссии Artemis II установят три рекорда. Речь идёт о дальности полёта в космосе и максимальной скорости возвращения в атмосферу Земли. Кроме того, по словам Киселева, впервые за пределы околоземной орбиты отправились четыре человека одновременно.

