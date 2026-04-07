Астронавты лунной миссии Artemis II ненадолго потерялись в космосе

Связь Земли с астронавтами прервалась на 40 минут после того, как аппарат скрылся за обратной стороной Луны. Предположительно, это первый такой случай, произошедший за более чем 50 лет.
Напомним, лунная миссия Artemis II стартовала 1 апреля. Экипаж корабля должен облететь Луну без посадки на её поверхность и вернуться на Землю. На борту Orion находятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и представитель Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен. Ранее команда корабля установила рекорд дальности полёта человека от Земли. Они преодолели расстояние примерно 406,6 тысячи километров.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что участники миссии Artemis II установят три рекорда. Речь идёт о дальности полёта в космосе и максимальной скорости возвращения в атмосферу Земли. Кроме того, по словам Киселева, впервые за пределы околоземной орбиты отправились четыре человека одновременно.