Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае выбрали лучших кураторов и классных руководителей года

В Хабаровском крае выбрали лучших кураторов и классных руководителей года.

Источник: Комсомольская правда

В регионе определили победителей краевого конкурса профессионального мастерства «Классное призвание». В этом году за звание лучшего боролись 75 претендентов, из которых в финал вышли 12 специалистов из разных городов и районов края, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее о результатах — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Конкурсная программа очного этапа включала три ключевых испытания: проведение открытого урока, защиту педагогической идеи и специальное домашнее задание. В номинации для учителей общеобразовательных организаций победу одержала представительница школы № 2 села Князе-Волконское-1 Людмила Боровикова. Среди кураторов из системы среднего профобразования первое место заняла Ольга Кадобная, работающая в Хабаровском технологическом колледже.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, конкурс направлен на повышение престижа педагогических специальностей. Все финалисты получили ведомственные награды. Их методические разработки и воспитательные проекты теперь будут обобщены в специальном реестре, доступном для других образовательных учреждений региона в качестве эталонных практик.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru