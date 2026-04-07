В Хабаровском крае выбрали лучших кураторов и классных руководителей года.

В регионе определили победителей краевого конкурса профессионального мастерства «Классное призвание». В этом году за звание лучшего боролись 75 претендентов, из которых в финал вышли 12 специалистов из разных городов и районов края, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее о результатах — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Конкурсная программа очного этапа включала три ключевых испытания: проведение открытого урока, защиту педагогической идеи и специальное домашнее задание. В номинации для учителей общеобразовательных организаций победу одержала представительница школы № 2 села Князе-Волконское-1 Людмила Боровикова. Среди кураторов из системы среднего профобразования первое место заняла Ольга Кадобная, работающая в Хабаровском технологическом колледже.
Как отметили в краевом министерстве образования и науки, конкурс направлен на повышение престижа педагогических специальностей. Все финалисты получили ведомственные награды. Их методические разработки и воспитательные проекты теперь будут обобщены в специальном реестре, доступном для других образовательных учреждений региона в качестве эталонных практик.
