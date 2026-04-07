Жителей Партизанска не стали судить за кражу игрушек с новогодней елки

В декабре 2025 года двое жителей Партизанска, будучи изрядно навеселе, подошли к главной елке города и принялись снимать с нее украшения. Они не знали меры и набрали игрушек почти на 30 тысяч рублей. Ущерб для МБУ «Городское хозяйство» составил 29 222 рубля.