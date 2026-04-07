Жителей Партизанска не стали судить за кражу игрушек с новогодней елки

В Приморье двух жителей Партизанска чуть не отправили на скамью подсудимых за новогодние игрушки
В декабре 2025 года двое жителей Партизанска, будучи изрядно навеселе, подошли к главной елке города и принялись снимать с нее украшения. Они не знали меры и набрали игрушек почти на 30 тысяч рублей. Ущерб для МБУ «Городское хозяйство» составил 29 222 рубля.
Примирение и прекращение дела
В суде мужчины признали свою вину и раскаялись. Они смогли примириться с потерпевшим, а ущерб был возмещен в полном объеме. В связи с этим Партизанский городской суд принял решение прекратить уголовное дело.
«Подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на центральной площади, совершили кражу елочных игрушек с новогодней елки, причинив ущерб на общую сумму 29 222,25 рубля. С потерпевшим примирились, ущерб возмещен», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
Этот случай подчеркивает важность ответственного поведения даже в состоянии алкогольного опьянения и напоминает о необходимости соблюдения законов и уважения к чужой собственности.