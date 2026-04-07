Что отмечают 7 апреля в православной церкви

Сегодня, 7 апреля, православные христиане празднуют один из двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы Праздник Благовещения посвящен событию, описанному в Евангелии от Луки, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о том, что она станет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. Входит в череду Богородичных праздников, которые посвящены прославлению Божьей Матери и отражают события из земной жизни Девы Марии. Благовещение Пресвятой Богородицы это неподвижный (непреходящий) праздник, то есть имеет фиксированную дату. Благовещение имеет один день предпразднства и один день попразднства. Однако в 2026 году праздник выпадает на Страстную седмицу (так называют неделю перед христианской Пасхой), поэтому предпразднество и попразднество отлагаются. 7 апреля 2026 года выпадает на вторник и период Великого Поста. Сегодня постящимся разрешено послабление — можно употреблять пищу с растительным маслом. Что еще празднуется в церкви 7 апреля 7 апреля православные отмечают день иконы Благовещения Божией Матери. Кроме того, в этот день чтят память святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1925) и преподобного Саввы Нового (1948). Кто такой святитель Тихон, патриарх Московский Василий Белавин (будущий Патриарх) родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. С юных лет он проявлял усердие в учебе и доброту. Учась в Псковской семинарии, он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». Позже в Петербургской духовной академии он получил уважительное прозвище — Патриарх, оказавшееся провидческим. В 26 лет он принял монашество с именем Тихон. Его служение проходило на разных кафедрах: в Северной Америке, в Ярославле и Литве. Во время Первой мировой войны он оставался с народом, поддерживая войска и спасая святыни. В 1917 году, в разгар смуты, жребием он был избран Патриархом Московским и всея Руси. Это было время гонений на Церковь. Патриарх Тихон стал духовным отцом народа, призывая к покаянию и защите святынь. Он был арестован и находился под постоянным надзором. Несмотря на покушения и болезни, святитель продолжал служить до своего последнего дня. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил с молитвой на устах. В 1989 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было установлено прославление святителя.