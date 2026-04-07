В Новосибирске средний размер зарплаты составил 88 000 рублей

Региональное подразделение Федеральной службы государственной статистики — Новосибирскстат — выпустило очередной ежемесячный доклад, посвящённый социально-экономической ситуации в области. В публикации собраны сведения за период с начала текущего года, а также отдельно за последний отчётный месяц. По ключевым показателям приведена динамика в помесячном и поквартальном сравнении с предыдущим годом.

Источник: Сиб.фм

Документ охватывает широкий круг тем: объёмы промышленного выпуска, деятельность строительной отрасли, положение дел в сельском хозяйстве, работу транспорта, обороты оптовой и розничной торговли, состояние потребительского рынка, уровень цен, финансовые показатели, ситуацию на рынке труда и уровень жизни населения.

Согласно опубликованным цифрам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона составила 88 257 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 8,4 процента (108,4 процента от уровня прошлого года).

Что касается реальной начисленной заработной платы, то есть с поправкой на инфляцию, здесь также зафиксирован рост. По отношению к январю-февралю 2025 года прирост составил 2,2 процента (102,2 процента).

Ранее сообщалось, что опубликованы данные о зарплатах игроков ХК «Сибирь» в провальном сезоне.