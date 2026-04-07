Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число военных США, которые пострадали в войне против Ирана

CBS: В операции против Ирана пострадали 373 военных США.

Источник: Комсомольская правда

В операции против Ирана пострадали более 370 американских военных. Об сообщает телеканал CBS со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

«По состоянию на понедельник, 373 американских военнослужащих получили ранения в операции против Ирана», — следует сообщение.

Около 330 военнослужащих США вернулись к исполнению служебных обязанностей. При этом пятеро получили тяжелые ранения.

По данным CNN, с начала конфликта с Ираном США потеряли не меньше семи военных самолетов. Среди утраченной техники, — истребитель F-15 и штурмовик A-10. Также зарегистрированы иные инциденты, в том числе связанные с «дружественным огнем» и авариями.

Как заявил сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков, главные потери США на фоне войны в Иране — подрыв американского авторитета. При этом на территории Ирана в результате атак США и Израиля погибли более трех тысяч человек.

