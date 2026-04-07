Названо число военных США, которые пострадали в войне против Ирана

По данным CNN, с начала конфликта с Ираном США потеряли не меньше семи военных самолетов. Среди утраченной техники, — истребитель F-15 и штурмовик A-10. Также зарегистрированы иные инциденты, в том числе связанные с «дружественным огнем» и авариями.