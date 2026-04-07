Баканов: Российская орбитальная станция должна работать без человека

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) на начальных этапах должна работать без участия людей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Как раз Российская орбитальная станция должна быть максимально автоматизированной, чтобы иметь возможность работать без человека. Потому что когда мы в следующий раз эту инфраструктуру разместим на Луне, мы не можем рисковать жизнями людей. Там должен работать либо какой-то робот, либо она должна находиться на самообслуживании. И когда она сможет это обеспечить, уже следующим этапом, когда все технологии отработаны и жизни человека ничто не угрожает, туда мы уже будем постепенно заселять людей», — поделился глава госкорпорации в рамках Недели космоса.
По его словам, первый модуль РОС будет развернут в 2028 году, а сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по планам завершится в 2030 году. Баканов также указал на важность синхронизации сроков завершения работы на МКС и развертывания РОС.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в декабре 2025 года сообщал, что Россия утвердила угол наклонения для РОС в 51,6 градуса — на этой же орбите находится МКС.
Неделя космоса в 2026 году приурочена к 65-летию полета Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.