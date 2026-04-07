Баканов: Российская орбитальная станция должна работать без человека

«Как раз Российская орбитальная станция должна быть максимально автоматизированной, чтобы иметь возможность работать без человека. Потому что когда мы в следующий раз эту инфраструктуру разместим на Луне, мы не можем рисковать жизнями людей. Там должен работать либо какой-то робот, либо она должна находиться на самообслуживании. И когда она сможет это обеспечить, уже следующим этапом, когда все технологии отработаны и жизни человека ничто не угрожает, туда мы уже будем постепенно заселять людей», — поделился глава госкорпорации в рамках Недели космоса.