В Красноярске открылась выставка к 65-летию полёта Гагарина

Посетители увидят более 80 уникальных снимков.

В Красноярске у сквера на улице Дзержинского начала работу экспозиция, посвящённая юбилею первого полёта человека в космос. Посетители увидят более 80 уникальных снимков, рассказывающих о пути Юрия Гагарина и вкладе Красноярского края в освоение космоса.

На выставке представлены редкие кадры подготовки первого отряда космонавтов, старта «Востока-1», встреч Гагарина с жителями разных стран, а также снимки его визита в Красноярск в 1963 году. Отдельный раздел посвящён Сергею Королёву, Михаилу Решетнёву и первому космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову.

Губернатор Михаил Котюков посетил открытие и назвал космос сферой национальной гордости. Выставка будет работать весь апрель, вход свободный.

