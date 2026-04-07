В Красноярске открылась выставка к 65-летию полёта Гагарина

На выставке представлены редкие кадры подготовки первого отряда космонавтов, старта «Востока-1», встреч Гагарина с жителями разных стран, а также снимки его визита в Красноярск в 1963 году. Отдельный раздел посвящён Сергею Королёву, Михаилу Решетнёву и первому космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову.