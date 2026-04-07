В Красноярске открылась выставка к 65-летию полёта Гагарина

В Красноярске у сквера на улице Дзержинского начала работу экспозиция, посвящённая юбилею первого полёта человека в космос. Посетители увидят более 80 уникальных снимков, рассказывающих о пути Юрия Гагарина и вкладе Красноярского края в освоение космоса.
На выставке представлены редкие кадры подготовки первого отряда космонавтов, старта «Востока-1», встреч Гагарина с жителями разных стран, а также снимки его визита в Красноярск в 1963 году. Отдельный раздел посвящён Сергею Королёву, Михаилу Решетнёву и первому космонавту из Красноярского края Кириллу Пескову.
Губернатор Михаил Котюков посетил открытие и назвал космос сферой национальной гордости. Выставка будет работать весь апрель, вход свободный.
Ранее мы сообщали, что в центре Красноярска хотят запретить электросамокаты уже в 2026 году.