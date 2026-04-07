Вэнс заявил, что обсудит с Орбаном вопрос украинского урегулирования

Вэнс анонсировал обсуждение Украины и ЕС на встрече с Орбаном.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что ключевыми темами на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будут вопросы, касающиеся Европы и Украины.

«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — сказал политик журналистам.

Вэнс отметил, что с нетерпением ждет встречи с Орбаном. Вице-президент США охарактеризовал премьера Венгрии как своего «старого друга».

Напомним, с 7 по 8 апреля Вэнс посетит Венгрию с рабочим визитом. Во время поездки в Будапешт он проведет серию двусторонних переговоров.

Ранее президент Дональд Трамп отмечал, что США планируют начать тесное сотрудничество с венгерской стороной в сфере энергетики. По его словам, обе страны намерены «крайне усердно совместно работать» над развитием этого направления.

