В Хабаровском крае подведены промежуточные итоги формирования заявок для участия в V этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, направленного на развитие субъектов Дальневосточного федерального округа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На данном этапе от муниципальных образований региона поступило 10 предложений общей стоимостью 1,35 млн рублей реализация которых запланирована на период 2027—2028 годов», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Хабаровский край представил план создания новых парков и скверов. Фото: Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
В перечень ключевых инициатив вошли масштабная реконструкция и благоустройство парка культуры и отдыха «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, создание сквера «Импульс» в Амурске, обновление стадиона «Локомотив» в Бикине и восточной части набережной в Николаевске-на-Амуре. Также предлагается благоустройство прогулочной зоны у районного Дома культуры в Ванино, реализация третьего этапа сквера «Золото Умальты» в Чегдомыне, благоустройство площади и сквера имени В. И. Ленина в Переяславке, создание сквера «Памяти и Славы» в Солнечном, развитие стадиона «Здоровье БАМа» в Новом Ургале и приведение в порядок площади перед домом культуры в селе Чумикан.
Стоит отметить, что параллельно с подготовкой конкурсных заявок в регионе продолжается активная работа по вовлечению граждан в вопросы городского развития. До 26 марта включительно жители края направили 172 предложения по обновлению общественных территорий через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Наибольшую вовлеченность продемонстрировали жители Комсомольска-на-Амуре, представившие 53 инициативы, а также Хабаровска и Амурска, от которых поступило 44 и 36 заявок соответственно. На основе собранных данных министерство жилищно-коммунального хозяйства края совместно с муниципалитетами сформирует списки объектов и дизайн-проектов для последующего Всероссийского онлайн-голосования.
В этом процессе, ставшем традиционным с 2021 года, смогут принять участие все граждане старше 14 лет при поддержке волонтерского корпуса. Выбор жителей станет определяющим фактором: территории, получившие наибольшую поддержку, будут благоустроены в 2027 году. Системная работа по улучшению качества городской среды в Хабаровском крае, предусмотренная президентским нацпроектом и Народной программой Единой России, демонстрирует устойчивую динамику.
Напомним, в 2025 году в регионе уже завершено благоустройство 81 общественной территории, а в планах на 2026 год значится преображение еще 58 пространств, к работам на которых приступят с установлением стабильных положительных температур.
