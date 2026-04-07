В России запатентовали сверхзвуковой пассажирский самолёт с низким уровнем шума

В России запатентовали проект нового сверхзвукового пассажирского самолёта, который создаётся с расчётом на снижение шума при взлёте и посадке. Как пишет ТАСС, разработкой занимаются специалисты НИЦ «Институт имени Жуковского».

Источник: Life.ru

Согласно документу, самолёт сможет развивать крейсерскую скорость порядка М = 1,7, при этом уровень звукового удара и шум на взлёте и посадке будут значительно ниже, чем у предыдущих моделей. Конструкция включает стреловидное крыло и мотогондолу с двумя двигателями, оснащёнными надкрыльевыми воздухозаборниками и оптимизированными соплами.

Разработка учитывает современные требования к шуму и эксплуатационной эффективности, которых не соблюдали самолёты первого поколения, включая Ту-144 и Concorde.

Ранее сообщалось, что третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в небо. Продолжительность полёта составила десять минут, за которые машина поднялась на высоту 300 метров и разогналась до скорости 190 километров в час.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.