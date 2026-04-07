В России запатентовали сверхзвуковой пассажирский самолёт с низким уровнем шума

Согласно документу, самолёт сможет развивать крейсерскую скорость порядка М = 1,7, при этом уровень звукового удара и шум на взлёте и посадке будут значительно ниже, чем у предыдущих моделей. Конструкция включает стреловидное крыло и мотогондолу с двумя двигателями, оснащёнными надкрыльевыми воздухозаборниками и оптимизированными соплами.
Разработка учитывает современные требования к шуму и эксплуатационной эффективности, которых не соблюдали самолёты первого поколения, включая Ту-144 и Concorde.
Ранее сообщалось, что третий лётный образец самолёта «Байкал» впервые поднялся в небо. Продолжительность полёта составила десять минут, за которые машина поднялась на высоту 300 метров и разогналась до скорости 190 километров в час.
