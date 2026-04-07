В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Росавиация: в аэропорту «Храброво» могут изменить расписание рейсов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В калининградском аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, сообщила Росавиация.

Ранее в ведомстве сообщили, что аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта «Храброво».