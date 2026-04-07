Новосибирцев предупредили об опасности птичьего гриппа в сезон охоты

В Новосибирской области с началом весеннего охотничьего сезона жителям напомнили о рисках, связанных с птичьим гриппом. Вирус продолжает циркулировать в дикой природе, а основными его переносчиками остаются водоплавающие птицы.
Специалисты государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Управление ветеринарии Северного района НСО» предупреждают: болезнь отличается высокой заразностью и может поражать как домашнюю птицу, так и человека. При этом у заражённых особей часто наблюдаются характерные признаки — вялость, странное поведение, отёки головы и шеи, синюшный оттенок слизистых и проблемы с координацией.
Охотникам советуют быть внимательными при выборе добычи. Отстреливать и разделывать можно только внешне здоровую птицу. При малейших подозрениях на заболевание необходимо сообщить в ветеринарные службы.
Отдельное внимание уделяют мерам защиты. При разделке дичи рекомендуется использовать перчатки и специальную одежду, которую затем можно продезинфицировать. Также важно тщательно готовить мясо: его следует варить не менее часа после закипания, а яйца — не менее десяти минут.
«Исключите контакт с дикой птицей. При транспортировке добытой дичи используйте водонепроницаемую тару. Все биологические отходы после разделки сжигайте», — отмечают в ведомстве.
Особые рекомендации касаются владельцев частных подворий. Домашнюю птицу необходимо изолировать от дикой, а любые попытки содержать отловленных уток или гусей в хозяйстве запрещены. Кроме того, нельзя разделывать добычу во дворе и использовать отходы в корме для животных.
Специалисты подчёркивают: соблюдение этих правил поможет снизить риск заражения и сохранить здоровье как людей, так и домашней птицы.