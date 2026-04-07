Тотальное уничтожение: назван ответ ВСУ и НАТО за графитовые бомбы над ДНР

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, как противостоять графитовым бомбам, которыми ВСУ атаковали инфраструктуру ДНР.
Как сообщалось, вечером 5 апреля украинские боевики применили тактику комбинированного налёта на ДНР, использовав в том числе графитовые бомбы.
По словам Кнутова, такие бомбы разрываются в воздухе и выбрасывают тонкие графитовые нити, что приводит к замыканиям ЛЭП. В результате электричество перестаёт поступать потребителям. При этом оборудованию требуется серьёзный ремонт, иногда — полная его замена.
«Противодействовать можно только одним способом — поражать носители бомб, то есть самолёты или беспилотники. Других средств нет. Исходить нужно из дальности сброса, скорости летательного аппарата, азимута. Если самолёт противника появляется в определённом квадрате и движется в определённом направлении, можно спрогнозировать, что он будет использовать графитовые бомбы. Необходимо нанести удар непосредственно по самолёту с помощью наших дальнобойных ракет “воздух-воздух”», — сказал Кнутов.
Ранее Кнутов сообщил, что графитовые бомбы, которые ВСУ применили для атаки ДНР, Киеву передали американцы.