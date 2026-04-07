На Сахалине обломки вертолета Robinson R-44 убрали с пика Чехова

Катастрофа произошла 17 февраля 2023 года. Вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку на пик Чехова. На борту находились пилот и два пассажира — супружеская пара из Хабаровска, которая оставила в гостинице четырехлетнего сына с няней и отправилась на вертолетную прогулку. В результате крушения погибли пилот и мать ребенка, отец остался жив, но получил серьезные травмы.