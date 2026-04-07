На Сахалине обломки вертолета Robinson R-44 убрали с пика Чехова

ХАБАРОВСК, 7 апреля. /ТАСС/. Собственник вертолета, потерпевшего крушение на пике Чехова на Сахалине в 2023 году, убрал обломки судна. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Обломки на горе выявили в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры. Фрагменты вертолета Robinson R-44 находились там после произошедшей в феврале 2023 года авиакатастрофы. Собственник вертолета — ООО «Бриллиант» — длительное время не убирал части судна с земель лесного фонда. Прокурор внес руководителю компании представление, однако мер к устранению нарушений не было принято.
«В этой связи Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на владельца судна обязанности очистить лесной участок от отходов. Требования прокурора удовлетворены. При надзорном сопровождении прокуратуры решение суда исполнено, лесной массив освобожден от обломков», — проинформировали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Катастрофа произошла 17 февраля 2023 года. Вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку на пик Чехова. На борту находились пилот и два пассажира — супружеская пара из Хабаровска, которая оставила в гостинице четырехлетнего сына с няней и отправилась на вертолетную прогулку. В результате крушения погибли пилот и мать ребенка, отец остался жив, но получил серьезные травмы.