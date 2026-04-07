Половина месячной нормы осадков выпала в Хабаровске за сутки

В зимнюю сказку погрузился Хабаровск с началом новом апрельской недели. Мокрый снег, который принес западный циклон, укутал город. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, всего за прошедшие сутки выпало 19 мм осадков.
Напомним, в ночь на 6 апреля в краевой столице выпало 2 мм снега. Днем шел мокрый снег, дождь — на них пришлось еще 11 мм осадков, а прошедшей ночью выпало еще 6 мм снега.
— Выпавшие 19 мм осадков — это 50% месячной нормы апреля (для этого месяца норма составляет 38 мм осадков), — дали информацию синоптики Хабаровского Гидрометцентра.
Однако вместе с белоснежной красотой хабаровчан утром встретил гололед. Благо, температура растет, днем она достигнет +4..+6°C, а значит этот каток уже начал благополучно исчезать.
Напомним, на этой неделе синоптики ожидают еще один циклон, но такое количество осадков уже не ожидается.