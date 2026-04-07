В Новосибирске выросла средняя продолжительность жизни

Весной 2026 года геронтологи поделились обнадеживающими данными: впервые средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Сибиряки, как и остальные россияне, стали жить дольше, что подтверждают исследования специалистов в области старения.
При анализе этого явления учёные рассматривают биологические, психологические и социальные аспекты жизни пожилых людей. Геронтологи подчёркивают важность не только количества прожитых лет, но и их качества, которое также растёт. Это явление они называют «периодом активного долголетия».
По данным Министерства здравоохранения РФ, люди в возрасте 60 лет могут рассчитывать на дополнительные 20 лет жизни. К 2036 году планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 78−81 года, а Российская академия наук прогнозирует, что к 2050 году этот показатель достигнет 83−84 лет.
Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, отметил, что средняя продолжительность жизни рассчитывается для популяции в целом. Он также добавил, что один из самых высоких показателей в стране на протяжении нескольких лет наблюдается в Дагестане.
Российские специалисты активно работают над методами продления жизни. На данный момент они помогают пожилым людям контролировать хронические заболевания и улучшать качество жизни. Геронтологи сотрудничают с психологами, социальными работниками и терапевтами.
Татьяна Картавых