Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снижение цен на бытовую технику спрогнозировали в Казахстане

В Казахстане прогнозируют небольшое снижение цен на бытовую технику и импортные товары из-за падения курса доллара, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

По мнению экономистов, речь идёт не об обвале цен, а лишь о некотором их снижении. «Для тех предпринимателей, которые импортируют из-за рубежа, сейчас курс более-менее лучше стал, привлекательнее. Массово закупаться сейчас надо. Возможно, с учётом отложенного эффекта в течение следующего месяца, импортные товары немного подешевеют. Возможно, та же бытовая техника, машины, возможно, немного снизятся — на несколько процентов. Но не настолько, чтобы 10−20», — считает экономист Арман Байганов.

Сейчас курс американской валюты снизился до уровня, который наблюдался почти два года назад. Последний раз доллар находился на подобных отметках в начале лета 2024 года.