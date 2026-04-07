В Красноярске просыпаются первые ежи после зимней спячки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре охраны дикой природы «Инстинкт» начали просыпаться ежи. Сейчас специалисты наблюдают за состоянием животных и помогают им восстановиться.
Как рассказали в центре, после пробуждения ежи получают специальное питание — смесь из насекомых с витаминами и пробиотиками. Позже животных переведут на привычный рацион, включающий насекомых и мелких грызунов.
Один из подопечных недавно вызвал тревогу у сотрудников: после кормления он стал вялым и почти не реагировал на внешние раздражители. «Ежик вышел из спячки, поел, свалился на бок и уснул. На вибрации реагировал слабо, почти не сворачивался в клубок. А сегодня проснулся снова — и радует отличным аппетитом!» — написали в соцсетях центра.
Сейчас специалисты продолжают наблюдение и отмечают, что животное чувствует себя хорошо и набирает силы после зимы.