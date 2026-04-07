CBS: При атаке иранского дрона на базу в Кувейте пострадали 15 американских военных

В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

— В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте минувшей ночью 15 американцев получили ранения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство пострадавших уже вернулись в строй. Официальных комментариев от Пентагона пока не поступало.

4 апреля стало известно, что количество пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ за время конфликта на Ближнем Востоке достигло 217 человек. За это время были зафиксированы ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. В списках пострадавших значатся граждане Ирана, Турции, Швеции, Индонезии, Ирака, России.

3 апреля в Пентагоне сообщили, что с начала операции против Ирана ранения получили 365 военных США. Число погибших военных остается на прежнем уровне — 13 человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля.

