CBS: При атаке иранского дрона на базу в Кувейте пострадали 15 американских военных

В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
Уточняется, что большинство пострадавших уже вернулись в строй. Официальных комментариев от Пентагона пока не поступало.
4 апреля стало известно, что количество пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ за время конфликта на Ближнем Востоке достигло 217 человек. За это время были зафиксированы ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. В списках пострадавших значатся граждане Ирана, Турции, Швеции, Индонезии, Ирака, России.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля.