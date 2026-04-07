Расплата в элитном коттедже: удар достал наемников ВСУ на отдыхе в Одессе

В Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали масштабную атаку беспилотников, за которой последовали взрывы в разных районах города. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru сказал, что могло стать целью ударов.
Напомним, Одесские власти ранее сообщили о массированной атаке беспилотников. Прилеты зафиксированы, в том числе, в Киевском и Приморском районах города.
По данным местных СМИ, зафиксировано минимум 15 беспилотников. Лебедев перечислил объекты ВСУ, которые могли попасть под удар в Приморском районе.
«Приморский район — это центр. Там порт, много административных зданий, включая СБУ и несколько территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), плюс коттеджи в охраняемой зоне, а в них обычно немало иностранцев», — пояснил Лебедев.
Ранее экспер рассказал, что могло стать целью удара в Киевском районе Одессы.