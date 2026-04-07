FT: Британия проведёт встречу военных специалистов 40 стран по Ормузу

Британия проведёт встречу военных специалистов, они обсудят «варианты обеспечения безопасности» в Ормузском проливе после завершения конфликта, сообщает Financial Times.
По данным британского издания, встреча состоится во вторник в формате видеоконференции. В ней примут участие специалисты из 40 стран. Речь идёт о странах, которые подписали совместное заявление, призывавшее Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, удары беспилотными летательными аппаратами и ракетами, а также другие попытки заблокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства».
В частности, в число этих стран вошли Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Япония, Объединённые Арабские Эмираты и Южная Корея.
В материале сказано, что «создание военно-морской коалиции осложняется различиями в военных ресурсах, доступных для каждого участника».
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
По данным газеты из Британии I Paper, британская сторона собирается отказать Соединённым Штатам в использовании своих военных баз для нанесения ударов по мостам и электростанциям в Иране.