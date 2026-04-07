Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Британия проведёт встречу военных специалистов 40 стран по Ормузу

Британия проведёт встречу военных специалистов, они обсудят «варианты обеспечения безопасности» в Ормузском проливе, сообщает Financial Times.

Источник: Аргументы и факты

Британия проведёт встречу военных специалистов, они обсудят «варианты обеспечения безопасности» в Ормузском проливе после завершения конфликта, сообщает Financial Times.

По данным британского издания, встреча состоится во вторник в формате видеоконференции. В ней примут участие специалисты из 40 стран. Речь идёт о странах, которые подписали совместное заявление, призывавшее Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, удары беспилотными летательными аппаратами и ракетами, а также другие попытки заблокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства».

В частности, в число этих стран вошли Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Япония, Объединённые Арабские Эмираты и Южная Корея.

В материале сказано, что «создание военно-морской коалиции осложняется различиями в военных ресурсах, доступных для каждого участника».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

По данным газеты из Британии I Paper, британская сторона собирается отказать Соединённым Штатам в использовании своих военных баз для нанесения ударов по мостам и электростанциям в Иране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше