На Пасху в Красноярске запретят движение и парковку возле храмов

В Красноярске с вечера субботы, 11 апреля, до утра воскресенья, 12 апреля, будет ограничено движение и парковка транспорта возле городских храмов. Это связано с проведением праздничных богослужений в честь православного праздника Пасха, сообщили в мэрии.
Для проезда будут перекрыты следующие участки:
по ул. 9 Января от ул. Ленина до дома № 28 по ул. 9 Января с 21:00 11 апреля до 03:00 12 апреля; по ул. Ленина на участке от здания от здания № 13/2 до ул. 9 Января с 21:00 11 апреля до 03:00 12 апреля; по пер. Промышленный от ул. Свердловская до дома № 7 по пер. Промышленный с 20:00 11 апреля до 03:00 12 апреля; по ул. Менделеева от здания № 35 г по ул. Павлова до ул. Щорса с 21:00 11 апреля до 04:00 12 апреля; по пер. Послушников, ул. Успенская с 21:00 11 апреля до 20:00 12 апреля.
Остановку и стоянку транспорта запретят:
по ул. 9 Января от ул. Ленина до пр. Мира с 18:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; на ул. Сурикова от пр. Мира до дома № 35 по ул. Сурикова по нечетной стороне с 18:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Менделеева от здания № 35 г по ул. Павлова до ул. Щорса с 17:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Добролюбова от ул. Щорса до дома № 27а по ул. Павлова с 17:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Лесная от перекрестка в районе дома № 37/1 по ул. Благодатная до дома № 43а по ул. Лесная с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля; по пер. Послушников от ул. Вознесенская до дома № 55а/3 по ул. Лесная с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля.
