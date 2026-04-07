На Пасху в Красноярске запретят движение и парковку возле храмов

по ул. 9 Января от ул. Ленина до пр. Мира с 18:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; на ул. Сурикова от пр. Мира до дома № 35 по ул. Сурикова по нечетной стороне с 18:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Менделеева от здания № 35 г по ул. Павлова до ул. Щорса с 17:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Добролюбова от ул. Щорса до дома № 27а по ул. Павлова с 17:00 11 апреля до 06:00 12 апреля; по ул. Лесная от перекрестка в районе дома № 37/1 по ул. Благодатная до дома № 43а по ул. Лесная с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля; по пер. Послушников от ул. Вознесенская до дома № 55а/3 по ул. Лесная с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля.