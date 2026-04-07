Игорь Никитин рассказал о подготовке к матчам с омским «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке к матчам ¼ финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом». В интервью изданию Sport24 он заявил, что в очередь готовит команду психологически. Тренер пояснил, что тогда сложности на льду — это не сюрприз, а ожидаемая ситуация.
Никитин заявил, что в играх на вылет все соперники принципиальные, а «Авангард» назвал одним из лидеров хоккея.
«В плей-офф проще точно не будет. Здесь не стиль определяет, а характер», — ответил главный тренер армейцев.
Напомним, Игорь Никитин защищал цвета «Авангарда» в качестве игрока с 1998 по 2005 годы. Затем перешел в состав «Сибири». Спустя несколько сезонов он вновь присоединился к омскому клубу, но уже в качестве тренера.
Должность тренера в ЦСКА Никитин занимал с 2017 по 2021 год. В рядах армейской команды он завоевал Кубок Гагарина. В прошлом году Кубок у омичей под его руководством «вырвал» ярославский «Локомотив».
В тренерский штаб ЦСКА также входит бывший тренер и генменеджер омского клуба Антон Курьянов.
Первые два матча серии «Авангарда» — ЦСКА начнутся в Омске 8 и 10 апреля.