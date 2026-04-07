У российских туристов воруют во Вьетнаме: местная полиция бездействует

Генконсул Садыков предупредил о кражах у туристов из России во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Число краж у российских туристов на юге Вьетнама значительно возросло. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков в интервью РИА Новости.

Генконсул отметил, что кражи происходят как в общественных местах, туристических зонах и на пляжах, так и в отелях, аэропортах и самолетах.

«Основная категория происшествий с нашими гражданами — кражи, количество которых стремительно растет», — отметил дипломат.

Садыков уточнил, что в консульство поступают жалобы на воровство денег, телефонов, ценных предметов и документов. Туристы утверждают, что местные правоохранительные органы бездействуют.

Ранее украденные наушники помогли задержать наркоторговцев в Таиланде. Туристка использовала функцию отслеживания и передала координаты полиции. Мужчина пытался скрыться, но не успел уйти далеко.

Как сообщал KP.RU, Париж признан мировой столицей карманных краж, на который приходится 16,5% всех подобных преступлений за год. Второе место занял Рим с 10,7% случаев.