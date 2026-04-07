«Алроса» заявила о потенциале добычи золота в четырех регионах России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Алроса» изучает золотоносные потенциальные объекты в Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе как для самостоятельной разработки, так и совместно с партнерами, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог «Алросы» Роман Желонкин.
Кроме того, он напомнил, что компания ведет поиск золота в Забайкальском крае и на Таймыре.
В конце прошлого года гендиректор компании Павел Маринычев заявил, что «Алроса» планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре.
Кроме того, он сообщал в сентябре в интервью РИА Новости, что компания изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области. Тем не менее он отметил, что «Алроса» продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
«Алроса» с 2017 года ведет добычу золота на предприятии «Алмазы Анабара», планировалось, что в 2025 году это предприятие впервые добудет золото как основной вид полезного ископаемого на своем месторождении Хаптасыннах.