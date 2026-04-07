В России с 1 мая начнут действовать новые правила регистрационного учета: подробности

МВД России начнет с 1 мая снимать россиян с регистрационного учёта, если будет доказан факт фиктивной регистрации по месту пребывания или месту жительства. Текст приказа есть в распоряжении ТАСС.
Указ начнет действовать с 1 мая 2026 года.
Согласно документу, решение о снятии россиянина с регистрационного учета принимается в нескольких случаях. Например, если установлено, что регистрация произведена на основании заведомо недостоверных сведений или фиктивных документов; если гражданин был зарегистрирован в жилом помещении без намерения там пребывать или проживать; а также, если собственник жилья не намеревался предоставлять это помещение для проживания данного лица.
Подтверждение фиктивной регистрации должно быть доказано вступившим в силу приговором суда, процессуальными документами следственных органов или постановлением по делу об административном правонарушении.
