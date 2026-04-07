Позднякова предупредила об арктическом похолодании и снеге в Москве

«Для апреля возвращение снежного покрова — довольно частое явление. В прошлом году в этом месяце снег также устанавливался именно в эти числа. Апрель — месяц переменчивый: погода может побаловать майским теплом, а затем резко вернуться к состоянию конца марта. Именно такое возвращение ожидается в предстоящие дни. 7 апреля мы ещё ненадолго попадём в тёплый сектор циклона: дневная температура составит +10… +12 °C. Затем окажемся в тылу этого циклона: температура понизится, но останется положительной — ночью +1… +3 °C, днём +7… +9 °C. Однако уже в четверг влияние будет оказывать холодный антициклон», — сказала Позднякова.