Позднякова предупредила об арктическом похолодании и снеге в Москве

В ближайший четверг погода в Москве значительно ухудшится: ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег и сильный ветер, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Для апреля возвращение снежного покрова — довольно частое явление. В прошлом году в этом месяце снег также устанавливался именно в эти числа. Апрель — месяц переменчивый: погода может побаловать майским теплом, а затем резко вернуться к состоянию конца марта. Именно такое возвращение ожидается в предстоящие дни. 7 апреля мы ещё ненадолго попадём в тёплый сектор циклона: дневная температура составит +10… +12 °C. Затем окажемся в тылу этого циклона: температура понизится, но останется положительной — ночью +1… +3 °C, днём +7… +9 °C. Однако уже в четверг влияние будет оказывать холодный антициклон», — сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что начнётся арктическое вторжение и температура воздуха понизится ещё больше: 9 апреля станет самым неблагоприятным днём недели.
«Осадки будут выпадать в виде мокрого снега, снега и дождя, порывы ветра днём могут достигать 12−17 м/с. Говорить о метели, когда на улице уже появились трава и зелёные листочки, неправильно — просто выпадение осадков будет сопровождаться порывистым ветром. Погода окажется некомфортной: ночью в Москве −1… +1 °C, днём всего +2… +4 °C. В четверг средняя температура будет ниже климатической нормы примерно на пять градусов. Это самый холодный и неблагоприятный день недели», — сказала Позднякова.
Однако уже в пятницу, обозначила синоптик, атмосферное давление начнёт расти, контроль над погодой перейдёт к антициклону, и благодаря солнцу воздух постепенно начнет прогреваться.